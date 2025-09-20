Découverte de l’histoire du château de Grouchy : Si Osny m’était conté Château de Grouchy Osny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Avec le jeu, Si Osny m’était conté, venez en famille et découvrez l’histoire du château et de ses habitants en vous amusant. Par l’association des Amis de Grouchy.

Château de Grouchy 14 rue William Thornley 95520 Osny Osny 95520 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 25 42 00 http://osny.fr/ Hôtel de ville d’Osny

Jeu « Si Osny m’était conté »

©Ville d’Osny