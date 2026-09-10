Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais Varennes-sous-Dun
samedi 10 octobre 2026 · Varennes-sous-Dun
Informations pratiques
Varennes-sous-Dun
Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais
Château de Grandvaux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 14:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Découvrir ou redécouvrir l’histoire d’un terroir oublié avec une présentation historique par Daniel MARGOTTAT « LE » spécialiste du terroir Brionnais, suivi d’une dégustation avec le Domaine de la Roche des Bancs et Terre happy en autre.
Cette matinée se conclura par un déjeuner qui permettra de prolonger le temps de partage avec les vignerons. .
Château de Grandvaux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 33 54 49 contact@chateaudegrandvaux.fr
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English : Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais
L’événement Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-09-10 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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