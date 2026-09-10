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AGENDA · Varennes-sous-Dun

Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais Varennes-sous-Dun

samedi 10 octobre 2026 · Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Château de Grandvaux
Ville
71800 Varennes-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
35 35 35 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Varennes-sous-Dun

Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais

Château de Grandvaux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:30:00
fin : 2026-10-10 14:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Découvrir ou redécouvrir l’histoire d’un terroir oublié avec une présentation historique par Daniel MARGOTTAT « LE » spécialiste du terroir Brionnais, suivi d’une dégustation avec le Domaine de la Roche des Bancs et Terre happy en autre.
Cette matinée se conclura par un déjeuner qui permettra de prolonger le temps de partage avec les vignerons.   .

Château de Grandvaux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 33 54 49  contact@chateaudegrandvaux.fr

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English : Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais

L’événement Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-09-10 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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