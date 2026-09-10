Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais

Château de Grandvaux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 14:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrir ou redécouvrir l’histoire d’un terroir oublié avec une présentation historique par Daniel MARGOTTAT « LE » spécialiste du terroir Brionnais, suivi d’une dégustation avec le Domaine de la Roche des Bancs et Terre happy en autre.

Cette matinée se conclura par un déjeuner qui permettra de prolonger le temps de partage avec les vignerons. .

Château de Grandvaux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 33 54 49 contact@chateaudegrandvaux.fr

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English : Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais

L’événement Découverte de l’histoire du terroir Brionnais et dégustation des vins du Brionnais Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-09-10 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais