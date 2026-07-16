Découverte de l’histoire du village d’Oyé, Musée « La Mémore d’Oyé », Oyé

Informations pratiques

Découverte de l’histoire du village d’Oyé 19 et 20 septembre Musée « La Mémore d’Oyé » Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La photographie est le fil conducteur de l’exposition dans ce musée qui existe de puis 1992.

1992 : ouverture de ce muséé, une seule salle d’exposition à cette date qui présentait un pannel de photos des gens du village relatant les évènements marquants de leur vie : mariage, communion, familles…L’équipe de bénévoles gérant ce lieu s’est attachée à le personnaliser grâce aux photos des gens du village qui illustrent chaque salle, et l’a fait évoluer jusqu’à occuper aujourd’hui tout un bâtiment.

Oyé avait un photographe amateur, M. Billon, dont les plaques de verre négatifs de photos ont été confiées au musée et font l’objet d’une exposition en grand format en extérieur.On peut découvrir aussi le matériel qu’il utilisait.

Musée « La Mémore d’Oyé » 1 rue du musée 71800 Oyé Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0780385118 http://memoire-oye.jimdofree.com Oyé village rural, site remarquable. Le musée occupe un bâtiment du XVIIIème siècle du sous sol au premier étage et raconte l’histoire du village de la fin du 19ème à la moitié du 20ème.

Photos, documents,matériel agricole, outils de l’artisanat, objets de la vie quotidienne évoquent cette période. Reconstitution d’un intérieur brionnais, d’une salle de classe, une salle consacrée aux guerres… Stationnement facile dans le bourg

La photographie est le fil conducteur de l’exposition dans ce musée qui existe de puis 1992.

©Musée « La Mémoire d’Oyé »