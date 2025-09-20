Découverte de l’Hôtel de Clermont Hôtel de Clermont, Ministère chargé des relations avec le parlement et de la vie démocratique Paris

Découverte de l’Hôtel de Clermont 20 et 21 septembre Hôtel de Clermont, Ministère chargé des relations avec le parlement et de la vie démocratique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Hôtel de Clermont est l’un des plus anciens hôtels particuliers du « Noble Faubourg », quartier qui naît au début du XVIIIe siècle sur les terres de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, près des Invalides. Joyau architectural édifié à partir de 1708 par Alexandre Le Blond pour la comtesse de Clermont-Lodève, il accueille dans la seconde partie du XVIIIe siècle la collection d’art du comte Grimod d’Orsay, une des plus belles jamais réalisées. Largement remanié sous le 2nd Empire par l’architecte Louis Visconti, futur créateur du tombeau de Napoléon aux Invalides, l’hôtel sera réquisitionné par l’État en novembre 1944 puis acquis auprès de la famille Costa de Beauregard en 1947. Il accueille depuis des services de l’État. Il est aujourd’hui le siège du ministère des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne.

Accès: M13 Varenne

Hôtel de Clermont, Ministère chargé des relations avec le parlement et de la vie démocratique 69 rue de Varenne 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

service photos de Matignon