Découverte de l’Hôtel de Préfecture de la Meuse, Préfecture de la Meuse, Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Préfecture de la Meuse · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Découverte de l’Hôtel de Préfecture de la Meuse Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15 Préfecture de la Meuse Meuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
À l’origine, commanderie des Antonistes au début du XVIIe siècle, l’édifice fut agrandi et réaménagé au XIXe pour accueillir l’hôtel de Préfecture, avant d’être classé au titre des Monuments historiques. La préfecture ouvre ses portes pour des visites guidées. Au programme, traversée des salons d’honneur, introduction historique du bâtiment puis présentation des missions de la préfecture et du Centre opérationnel départemental et de la gestion de crise par la directrice de cabinet.
Préfecture de la Meuse 40, rue du Bourg 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Toute-l-actualite/Journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]
À l’origine, commanderie des Antonistes au début du XVIIe siècle, l’édifice fut agrandi et réaménagé au XIXe pour accueillir l’hôtel de Préfecture, avant d’être classé aux Monuments historiques. La…
©ville de Bar-le-Duc
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