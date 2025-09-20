Découverte de l’Hôtel de Rothelin-Charolais Hôtel de Rothelin-Charolais Paris

Découverte de l’Hôtel de Rothelin-Charolais Hôtel de Rothelin-Charolais Paris samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’Hôtel de Rothelin-Charolais 20 et 21 septembre Hôtel de Rothelin-Charolais Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Hôtel de Rothelin-Charolais, situé au 101 rue de Grenelle, est construit vers 1703-1704 pour Philippe d’Orléans, marquis de Rothelin (1678‑1715). Cet édifice est caractéristique des hôtels particuliers du début du XVIIIe siècle, entre cour et jardin, qui voient le jour dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés alors en plein développement. En 1735, l’hôtel devient la propriété de Louise-Anne de Bourbon-Condé, dite Mademoiselle de Charolais (1695‑1758), qui entreprend de nombreux travaux. Le marquis de Rothelin étant le premier propriétaire et Mademoiselle de Charolais étant à l’initiative des réaménagements qui lui donnent pratiquement ses dispositions actuelles, l’hôtel prend rapidement le nom de « Rothelin‑Charolais ». Il est aujourd’hui occupé par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques et le secrétariat d’État, Porte‑parole du Gouvernement.

Accès: M13 Varenne, M12 Solférino

Hôtel de Rothelin-Charolais 101 Rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

service photos Matignon