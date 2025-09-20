Découverte de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Découverte de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre.

Hôtel-de-Ville d’Issy-les-Moulineaux 62 rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Installé en 1895 dans une riche demeure construite au XVIIIe siècle par l’architecte E.-L. Boullée, l’Hôtel de Ville a été entièrement réaménagé en 1994. Il abrite un salon XVIIIe (reconstitué), des décors peints et sculptés de la Belle Époque et une salle multimédia. Métro Mairie d’Issy (ligne 12)

Visite libre

Hôtel de ville d’Issy. Détail la Vie de Victor Prouvé. © PCB