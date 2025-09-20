Découverte de l’Hôtel du Grand Commandement Hôtel du Grand Commandement Tours

Découverte de l’Hôtel du Grand Commandement 20 et 21 septembre Hôtel du Grand Commandement Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

– Visites libres des salons et du parc. Samedi et dimanche • 14h à 18h

– Visite guidées Présentation de l’Hôtel du Grand Commandement (30 min) – rdv vestibule de l’Hôtel. Samedi et dimanche • de 14h à 17h30

– Animation autour de la reliure au XIXe siècle par Marina Villenave, relieuse et restauratrice de livres anciens, vous présentera les principes de la reliure (30 min). Samedi et dimanche • 15h15-15h45, 17h-17h30

– Conférence-animation sur les Cent-Gardes par Pascal Turpin, taillandier d’armes blanches. Samedi et dimanche • de 14h15 à 15h, de 16h à 17h

– Présentation des uniformes, armement et musique du Premier Empire par Jean-Claude Perez. Samedi et dimanche • de 14h15 à 14h45, de 16h à 16h45

Hôtel du Grand Commandement 12 bis rue des Minimes 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Construit en 1860 à l’emplacement du couvent des Minimes, ce majestueux hôtel particulier abrite le commandement de la formation de l’armée de terre.

