Découverte de lieux de culte Mosquée de la Fraternité Aubervilliers

Découverte de lieux de culte Mosquée de la Fraternité Aubervilliers dimanche 21 septembre 2025.

Découverte de lieux de culte Dimanche 21 septembre, 18h00 Mosquée de la Fraternité Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Mosquées de la Fraternité (112 boulevard Félix-Faure) et Ansar (5 ruelle de la Grande-Cour) vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. Venez découvrir la richesse de l’architecture et de la culture musulmane à travers des visites guidées. Un moment privilégié pour échanger, poser vos questions et observer une prière, le tout dans une ambiance conviviale clôturée par un buffet. Une invitation à la découverte et au dialogue interculturel.

Mosquée de la Fraternité 112 boulevard Félix-Faure 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Firmin Gémier – Sadi Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 09 86 73 82 18 https://www.facebook.com/mosquee.aubervilliersama Métro 12 Aimé Césaire

Bus 139 Félix Faure – Rue des Écoles

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Mosquées de la Fraternité (112 boulevard Félix-Faure) et Ansar (5 ruelle de la Grande-Cour) vous ouvrent exceptionnellement leurs portes. la à…

ASS DES MUSULMANS D’AUBERVILLIERS