Découverte de l’Ile Nouvelle

Ile Nouvelle Blaye Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-07

Embarquez à bord d’un bateau pour rejoindre l’île Nouvelle située au milieu de l’estuaire de la Gironde.

Un guide nature vous y attend pour vous la faire découvrir.

L’Île Nouvelle est un espace naturel de près de 300 hectares, en cours de renaturation pour retrouver une forte biodiversité (faune, flore, milieux naturels).

L’Île est un site majeur pour les oiseaux. Près de 190 espèces ont été recensées en 2018.

Entre nature et culture, l’île Nouvelle est aussi riche d’histoires jusqu’en 1973, l’île était habitée, on surnommait les habitants les îlouts et on y cultivait la vigne. L’ancien village a été restauré pour découvrir cette histoire singulière.

Prévoyez votre pique-nique, de l’eau, des jumelles et des vêtements adaptés. Réservation obligatoire. A partir de 10 ans. .

Ile Nouvelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 info@tourisme-blaye.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’Ile Nouvelle

L’événement Découverte de l’Ile Nouvelle Blaye a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Blaye