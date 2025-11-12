Découverte de l’illustration tissu Sainte-Sigolène
Découverte de l’illustration tissu Sainte-Sigolène mercredi 12 novembre 2025.
Découverte de l’illustration tissu
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12
2025-11-12
Découverte de l’illustration tissu en présence de l’auteure-illustratrice jeunesse Marie-Noëlle Horvath.
Repartez avec vos créations en laine cardée !
A partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription
6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr
English :
Discover fabric illustration in the presence of children?s author-illustrator Marie-Noëlle Horvath.
Come away with your own carded wool creations!
Ages 7 and up
Free, registration required
German :
Entdeckung der Stoffillustration in Anwesenheit der Kinderbuchautorin und Illustratorin Marie-Noëlle Horvath.
Nehmen Sie Ihre Kreationen aus kardierter Wolle mit nach Hause!
Ab 7 Jahren
Kostenlos, nach Anmeldung
Italiano :
Scoprite l’illustrazione dei tessuti in presenza dell’autrice e illustratrice per bambini Marie-Noëlle Horvath.
Verrete a casa con le vostre creazioni in lana cardata!
Dai 7 anni in su
Gratuito, iscrizione obbligatoria
Espanol :
Descubra la ilustración en tela en presencia de la autora e ilustradora infantil Marie-Noëlle Horvath.
¡Váyase con sus propias creaciones de lana cardada!
A partir de 7 años
Gratuito, previa inscripción
L’événement Découverte de l’illustration tissu Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron