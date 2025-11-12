Découverte de l’illustration tissu Sainte-Sigolène

Découverte de l’illustration tissu

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Découverte de l’illustration tissu en présence de l’auteure-illustratrice jeunesse Marie-Noëlle Horvath.

Repartez avec vos créations en laine cardée !

A partir de 7 ans

Gratuit, sur inscription

6 rue de la Découverte Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr

English :

Discover fabric illustration in the presence of children?s author-illustrator Marie-Noëlle Horvath.

Come away with your own carded wool creations!

Ages 7 and up

Free, registration required

German :

Entdeckung der Stoffillustration in Anwesenheit der Kinderbuchautorin und Illustratorin Marie-Noëlle Horvath.

Nehmen Sie Ihre Kreationen aus kardierter Wolle mit nach Hause!

Ab 7 Jahren

Kostenlos, nach Anmeldung

Italiano :

Scoprite l’illustrazione dei tessuti in presenza dell’autrice e illustratrice per bambini Marie-Noëlle Horvath.

Verrete a casa con le vostre creazioni in lana cardata!

Dai 7 anni in su

Gratuito, iscrizione obbligatoria

Espanol :

Descubra la ilustración en tela en presencia de la autora e ilustradora infantil Marie-Noëlle Horvath.

¡Váyase con sus propias creaciones de lana cardada!

A partir de 7 años

Gratuito, previa inscripción

