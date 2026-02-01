Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel Plage Saint Michel Erquy

Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel

Plage Saint Michel Chapelle Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 08:15:00

fin : 2026-02-27 09:40:00

Date(s) :

2026-02-27

Permanence des membres de l’association de la chapelle Saint-Michel qui se feront un plaisir de commenter votre visite des lieux. Entrée libre. Chaussures adaptées à la marche sur rocher.

Pour votre sécurité, il est indispensable de respecter les horaires quotidiens de passage affichés. .

Plage Saint Michel Chapelle Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte de l’Ilot et de la chapelle Saint-Michel Erquy a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor