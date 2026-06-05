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Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel Erquy

Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel Erquy mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : Chapelle Saint-Michel

Ville : 22430 Erquy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Erquy

Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel

Chapelle Saint-Michel Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Permanence des membres de l’association de la chapelle Saint-Michel qui se feront un plaisir de commenter votre visite des lieux. Entrée libre. Chaussures adaptées à la marche sur rocher.

Pour votre sécurité, il est indispensable de respecter les horaires quotidiens de passage affichés.   .

Chapelle Saint-Michel Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22 

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English :

L’événement Découverte de l’îlot et de la chapelle Saint-Michel Erquy a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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