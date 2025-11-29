Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Découverte de l’impression 3D Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Découverte de l’impression 3D Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles samedi 29 novembre 2025.

Découverte de l’impression 3D

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:30:00
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Découverte de la chaine de fabrication additive de la modélisation à l’impression 3D   .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

English : Découverte de l’impression 3D

German : Découverte de l’impression 3D

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte de l’impression 3D Commenailles a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme JurAbsolu