Découverte de l’impression 3D : comment ça marche ?, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Découverte de l’impression 3D : comment ça marche ? Samedi 21 février, 10h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Partez à la découverte de l’univers fascinant de l’impression 3D. Cette technologie, autrefois réservée aux industriels et aux laboratoires, s’invite désormais dans les ateliers, les écoles et même à la maison. Venez comprendre comment une simple idée devient un objet tangible grâce à la superposition de couches de matière.

Nous aborderons ensemble le fonctionnement des imprimantes 3D, les différents types de matériaux utilisés (PLA, ABS, résine, etc.), ainsi que les logiciels de modélisation nécessaires à la conception d’un objet. À travers une démonstration en direct, vous pourrez observer toutes les étapes : du modèle virtuel à la création réelle.

Ce moment d’échange vous permettra également de découvrir les nombreuses applications de l’impression 3D : réparation d’objets, prototypage, décoration, santé, éducation ou encore artisanat. Vous verrez comment cette technologie accessible peut transformer notre manière de créer et d’innover au quotidien.

Un temps sera consacré aux questions et aux échanges, afin de répondre à toutes vos curiosités autour de cette innovation en constante évolution.

REPORTÉ AU SAMEDI 14 FÉVRIER. Merci de votre compréhension.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/decouverte-de-limpression-3d-comment-ca-marche-5838657?mtm_source=contribute_confirmation&mtm_medium=site&mtm_campaign=show_event »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Dans le cadre d’un « Café numérique », découvrez les bases de l’impression 3D, son fonctionnement et ses nombreuses applications concrètes dans le quotidien comme dans le monde professionnel.

Droits réservés