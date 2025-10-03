Découverte de l’imprimante 3D Médiathèque municipale Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher

Découverte de l’imprimante 3D Vendredi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale Théophile Roussel Lozère

Séance scolaire

Atelier découverte : initiation à l’impression 3D

Participez à un atelier de démonstration pour apprendre à utiliser une imprimante 3D ! Découvrez le logiciel de modélisation, comprenez les étapes de préparation d’un objet et observez le fonctionnement de l’imprimante en direct.

Une initiation ludique et accessible pour mieux comprendre cette technologie fascinante et repartir avec des idées de créations à réaliser.

Médiathèque municipale Théophile Roussel Place du Foirail 48200 Saint-Chély-d’Apcher Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie 0466311241 http://stchelydapcher.biblio.lozere.fr

© stockphoto-graf, Adobe Stock