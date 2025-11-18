Découverte de l’industrie à l’Agence Économique du Chablais L’agence economique du chablais Thonon-les-Bains

Découverte de l’industrie à l’Agence Économique du Chablais Mardi 18 novembre, 14h00 L’agence economique du chablais Haute-Savoie

Le temps d’une après-midi, plusieurs classes seront conviées à l’Agence Économique du Chablais. Elles découvriront l’entrepreneuriat, le Centre de Ressources et d’Innovation en Chablais qui travaille pour les industries du territoire, participeront à un jeu de rôle pour découvrir les différents métiers présents dans l’industrie et enfin des salariés et chefs d’entreprise viendront témoigner de leurs activités et de leurs parcours.

L’agence economique du chablais 89 chemin de la Ballastière thonon les bains Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visite des différents services de l’Agence Économique du Chablais, jeu de rôle et témoignage de parcours innovation entrepreneuriat