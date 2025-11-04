Découverte de l’industrie agro-alimentaire Péronne – Agence PERONNE-ALBERT Péronne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:00:00

Fin : 2025-11-04T08:00:00 – 2025-11-04T10:00:00

Vous avez une idée mais vous ne connaissez pas le secteur de l’industrie Agro-alimentaire, vous souhaitez savoir si ce métier est fait pour vous! Nous vous proposons de venir passer des tests d’habilités pour connaître vos aisances dans le métier.

2 salles seront à votre disposition pour découvrir les métiers 1 salle sera dédié au visionnage de film concernant les entreprises du secteurs, des quiz sur les postes, des images, échanges et dialogues sur les postes à pourvoir… 1 salle pour le pas

Péronne – Agence PERONNE-ALBERT 80200 Péronne Péronne 80200 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/513940 »}]

Vous avez une idée mais vous ne connaissez pas le secteur de l'industrie Agro-alimentaire, vous souhaitez savoir si ce métier est fait pour vous!