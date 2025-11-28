Découverte de l’industrie au Lycée de l’Atlantique Royan Lycée de l’Atlantique Royan Royan

Découverte de l’industrie au Lycée de l’Atlantique Royan Vendredi 28 novembre, 13h30 Lycée de l’Atlantique Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T15:30:00

Fin : 2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T15:30:00

Le Pole Formation UIMM Poitou-Charentes sera présent au Lycée de l’Atlantique de Royan pour proposer une immersion dans l’univers industriel aux lycéens.

Au programme de l’après-midi:

* Plongée dans les coulisses de l’industrie avec un challenge nouvelle génération! Un escape game composé d’énigmes et des codes à décrypter

Action proposée et mise en place par la Communauté d’Aglomération de Royan Atlantique et Up’ le carré des entrepreneurs.

Lycée de l’Atlantique Royan 2 rue de montréal royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Escape Game industriel