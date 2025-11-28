Découverte de l’industrie au Lycée de l’Atlantique Royan Lycée de l’Atlantique Royan Royan
Découverte de l'industrie au Lycée de l'Atlantique Royan
Vendredi 28 novembre, 13h30
Lycée de l'Atlantique Royan
Charente-Maritime
2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T15:30:00
Fin : 2025-11-28T13:30:00 – 2025-11-28T15:30:00
Le Pole Formation UIMM Poitou-Charentes sera présent au Lycée de l’Atlantique de Royan pour proposer une immersion dans l’univers industriel aux lycéens.
Au programme de l’après-midi:
* Plongée dans les coulisses de l’industrie avec un challenge nouvelle génération! Un escape game composé d’énigmes et des codes à décrypter
Action proposée et mise en place par la Communauté d’Aglomération de Royan Atlantique et Up’ le carré des entrepreneurs.
Lycée de l'Atlantique Royan
2 rue de montréal
royan Royan 17200
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine
Escape Game industriel