DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE DU FUTUR Campus Région du numérique Charbonnières-les-Bains

DECOUVERTE DE L’INDUSTRIE DU FUTUR Mercredi 19 novembre, 08h30 Campus Région du numérique Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:30:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T08:30:00+01:00 – 2025-11-19T12:00:00+01:00

Mercredi 19 novembre matin, le Campus Région du numérique, situé dans l’ouest lyonnais, ouvre ses portes aux élèves des classes de 3ème et de 2nde pour découvrir l’industrie du futur !

Nous proposons une découverte de 2000m2 de plateformes technologiques dédiées à l’industrie 4.0.

Découvrez plus de 100 équipements de pointe qui peuvent aider les Usines aujourd’hui à être plus efficaces, plus performantes, à moins polluer également.

Les visites seront faites en groupe.

Campus Région du numérique 78 Rte de Paris, 69260 Charbonnières-les-Bains Charbonnières-les-Bains 69260 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

