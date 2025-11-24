Découverte de l’Industrie pour Collégiens collège Henri Dunant Royan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-24T11:30:00 – 2025-11-24T15:30:00
Fin : 2025-11-24T11:30:00 – 2025-11-24T15:30:00
Le Pole Formation UIMM Poitou-Charentes sera présent au Collège Henri Dunant de Royan pour proposer une immersion dans l’univers industriel aux collégiens.
Au programme de la matinée:
* Découverte de différents métiers via les tablettes de l’Odyssée de l’industrie (vidéos, jeux digitaux etc.)
* Plongée dans les coulisses de l’industrie avec un challenge nouvelle génération! Un escape game composé d’énigmes et des codes à décrypter
Action proposée et mise en place par la Communauté d’Aglomération de Royan Atlantique et Up’ le carré des entrepreneurs.
collège Henri Dunant Royan avenue de l’espérance Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
