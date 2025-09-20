Découverte de l’observatoire astronomique du Mont Chiran Blieux Blieux

Découverte de l’observatoire astronomique du Mont Chiran Blieux Blieux samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’observatoire astronomique du Mont Chiran Samedi 20 septembre, 09h00 Blieux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’association ABCDE vous invite à partir à la découverte de l’observatoire du Mont Chiran lors d’une randonnée d’environ 5 heures aller-retour.

Pensez à vous équiper de bonnes chaussures de marche, à emporter de l’eau ainsi qu’un pique-nique.

12 pers maximum

Rendez-vous devant la mairie.

Pour les personnes ne pouvant pas faire la randonnée, covoiturage possible jusqu’à l’Observatoire. Se renseigner auprès de l’association ABCDE.

Info : 06 64 62 58 12

https://astro-blieux.fr/

Blieux 04330 Blieux Blieux 04330 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 34 27 64 http://www.ccapv.fr/alpes-provence-verdon/presentation/les-communes-membres-annuaire/b/blieux [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 62 58 12 »}] [{« link »: « https://astro-blieux.fr/ »}] village parking

L’association ABCDE vous invite à partir à la découverte de l’observatoire du Mont Chiran lors d’une randonnée d’environ 5 heures aller-retour. Pensez à vous équiper de bonnes chaussures de marche, à…

Astro Blieux