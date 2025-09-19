Découverte de l’observatoire atmosphérique du Maïdo, ateliers & spectacle Observatoire Atmosphérique du Maido Les Trois-Bassins

Découverte de l’observatoire atmosphérique du Maïdo, ateliers & spectacle Observatoire Atmosphérique du Maido Les Trois-Bassins vendredi 19 septembre 2025.

Découverte de l’observatoire atmosphérique du Maïdo, ateliers & spectacle Vendredi 19 septembre, 09h00 Observatoire Atmosphérique du Maido La Réunion

La journée se déroule en extérieur. Prévoyez votre pique-nique, des vêtements chauds et une protection pour le soleil, et des gants si vous souhaitez participer au nettoyage des invasives.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

L’Observatoire de Physique de l’Atmosphère à La Réunion (OPAR) et ses partenaires vous accueillent sur le site de la station d’observation atmosphérique du Maïdo.

– Visite de la station d’observation multi-instrumentée pour l’étude de l’atmosphère et ateliers des partenaires sur le patrimoine végétal et la biodiversité (CBNM, Parc National de La Réunion, GCOI)

– Spectacle « Gaïa.exe » sur la pollution numérique par l’association La Voie Contée et la conteuse écocitoyenne Marie Faham. Débat avec le public et les scientifiques.

– Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Le programme :

9h – 10h: accueil des élèves du Guillaume et du public participant.

10h – 11h : visite et ateliers

11h – 12h : spectacle « Gaïa.exe », débat

12h – 13h : pause déjeuner partagée

13h – 15h : visite et ateliers

Le nombre de places total est limité, sur réservation uniquement.

Privilégiez les transports en commun (Karouest ligne 61) et le covoiturage. Parking pour les voitures sur le parking touristique du Maïdo. Accès final à pied (environ 1km / 20min – piste ONF de l’OPAR).

Observatoire Atmosphérique du Maido Sentier de la Glacière, Saint-Paul Les Trois-Bassins 97426 La Réunion La Réunion https://www.osureunion.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/decouverte-de-lobservatoire-atmospherique-du-maido-journees-europeennes-du-patrimoine »}] https://www.billetweb.fr/decouverte-de-lobservatoire-atmospherique-du-maido-journees-europeennes-du-patrimoine

Journées européennes du patrimoine 2025

Thibaut VERGOZ, CNRS, 2015