Découverte de l’œuvre La Halte, Remparts de Châtenois, Châtenois

Informations pratiques

Découverte de l’œuvre La Halte Dimanche 20 septembre, 14h00 Remparts de Châtenois Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Acquise par la commune en 2023, l’oeuvre a été réalisée par l’artiste allemand Jochen Kitzbihler et installée en surplomb de l’église et de toute la plaine d’Alsace.

Ce lieu, niché dans les remparts de Châtenois, est propice à la contemplation et mérite une halte !

Remparts de Châtenois rue de l’église 67730 Châtenois Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est Une double enceinte de remparts appelée cimetière fortifié (900m de longueur totale) enserrait le quartier du château qui comprenait l’église, le cimetière, la maison du baillage (Amthaus), des puits probablement, deux maisons fortes dont l’actuel presbytère, ainsi qu’au moins 20 maisons individuelles.

L’accès au quartier se faisait par la porte tour de 1432, improprement appelée Tour des Sorcières.

Plusieurs tours de défense flanquaient les enceintes. En 1489, la population du quartier du château est évaluée à environ 100 personnes. Ce cimetière fortifié qui est le plus grand d’Alsace daterait des XIIe/XIIIe siècles et a été réparé à de nombreuses reprises.

A la fin du XVIIe siècle, le cimetière fortifié de Châtenois avait perdu tout rôle militaire. Parking à côté de l’église St-Georges

Acquise par la commune en 2023, l’oeuvre a été réalisée par l’artiste allemand Jochen Kitzbihler et installée en surplomb de l’église et de toute la plaine d’Alsace.

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