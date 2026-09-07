Découverte de l’œuvre mémorielle de Roland Cognet, sculpteur, Hôpital de Villefranche-sur-Saône, Gleizé

Informations pratiques

Découverte de l’œuvre mémorielle de Roland Cognet, sculpteur Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Hôpital de Villefranche-sur-Saône Rhône

limité à 10 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Du séquoia à l’œuvre d’art : faire renaître un arbre, honorer des vies.

Découvrez une grande sculpture mémorielle en hommage aux donneurs d’organes. Le projet a été confié à l’artiste sculpteur Roland Cognet.

Votre guide sera Ariane Requin, cheffe du projet.

Plus d’info : hno.fr/actualites/une-sculpture-monumentale-lhopital-de-villefranche-comment-les-hno-sensibilisent-au-don.

Hôpital de Villefranche-sur-Saône Centre hospitalier de Villefranche Gleizé 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474065990 https://hno.fr/actualites https://www.billetweb.fr/jep-2026-hopital-de-villefranche-sur-saone [{« link »: « https://hno.fr/actualites/une-sculpture-monumentale-lhopital-de-villefranche-comment-les-hno-sensibilisent-au-don »}] Chaque jour des personnes sont sauvées grâce à des dons d’organes, mais trop nombreuses sont celles en attente de greffes. Pour sensibiliser à l’importance du don et témoigner durablement de notre gratitude envers les donneurs, les Hôpitaux Nord-Ouest ont confié à l’artiste Roland Cognet la création d’une sculpture mémorielle monumentale. Pour vous garer : Vous pouvez stationner gratuitement sur les parkings gratuits de l’hôpital (P1 et P2 couvert). Si vous venez en 2 roues, vous pouvez utiliser l’abri à proximité de l’entrée du site.

Venir en bus : Prenez la ligne 153 du réseau TCL (arrêt « Hôpital »).

Du séquoia à l’œuvre d’art : faire renaître un arbre, honorer des vies.

©Studio par ici