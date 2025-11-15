Découverte de l’Oliveraie Gimenez et ramassage à l’ancienne Route du Delà Istres

Découverte de l’Oliveraie Gimenez et ramassage à l’ancienne

Samedi 15 novembre 2025 de 14h à 17h. Route du Delà Oliveraie Gimenez Istres Bouches-du-Rhône

C’est le temps des récoltes des olives en Provence et sur les domaines istréens. L’oleiculteur Jean Michel Gimenez vous propose une matinée pour découvrir l’or vert de la Méditerranée.

Découvrez cet arbre lié à jamais à notre Provence, et échangez avec cet oleiculteur passionné.

Les différentes variétés d’olives, la taille des arbres, le ramassage…l’oleiculture n’aura plus de secrets pour vous !

Une matinée interactive où vous aurez l’occasion de participer au ramassage à l’ancienne avec peignes et filets au sol. Démonstration par Monsieur Gimenez de la taille des oliviers.

Collation offerte en fin de visite par l’Office de Tourisme.



Lieu de Rendez vous Parking sur la gauche après le panneau de la Côte Plage, Route du Delà. Istres .

Route du Delà Oliveraie Gimenez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

It’s olive harvest time in Provence and on the estates of Istré. Olive grower Jean Michel Gimenez invites you to spend a morning discovering the green gold of the Mediterranean.

German :

Es ist die Zeit der Olivenernte in der Provence und auf den Weingütern von Istrien. Der Olivenbauer Jean Michel Gimenez lädt Sie zu einem Vormittag ein, um das grüne Gold des Mittelmeers zu entdecken.

Italiano :

È tempo di raccolta delle olive in Provenza e nelle tenute di Istré. L’olivicoltore Jean Michel Gimenez vi invita a trascorrere una mattinata alla scoperta dell’oro verde del Mediterraneo.

Espanol :

Es tiempo de cosecha de aceitunas en la Provenza y en las fincas de Istré. El olivicultor Jean Michel Giménez le invita a pasar una mañana descubriendo el oro verde del Mediterráneo.

