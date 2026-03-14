Découverte de l’opéra La Walkyrie, épopée mythique de Richard Wagner. portée par une musique d’une inventivité folle, d’une richesse infinie. Betton, Le Prieuré, salle 4 Betton Vendredi 3 avril, 15h00 Participation gratuite

Le deuxième épisode de l’Anneau du Nibelung raconte comment le Dieu Wotan essaie de créer un homme libre, indépendant de sa volonté. Mais l’amour entre Siegmund et Sieglinde vient contrarier ses plans

### Conférence lyrique

### _**La Walkyrie**_ de Richard Wagner

L’Or du Rhin a été volé par un nain difforme qui a renoncé à l’amour, avant d’être récupéré par Wotan, le seigneur des dieux, et d’être remis à Fafner, un géant, pour paiement de la construction de la forteresse que le Maître des Dieux s’est fait bâtir.

Le nain Albérich a maudit l’anneau magique qui apporte le pouvoir à quiconque le possède. Pour briser la malédiction, Wotan va essayer de créer un homme libre qui agira indépendamment de la volonté des Dieux , sans connaissance de leurs règles archaïques dont lui-même veut se libérer.

Ce premier épisode de la Tétralogie, après le prologue _l’Or du Rhin_ qui présentait une situation de lutte de pouvoir entre le nain et les Dieux, sera dominé par l’amour. Amour merveilleux entre siegmund et Sieglinde, frèrre et soeur, compassion émerveillée de la Walkyrie Brünnehilde et amour filial entre le Dieu et sa fille. Wotan réussira-t-il à faire de Siegmund, le héros libre qui pourra prendre en mains le destin de l’humanité?

Grâce à son écriture perpétuellement mobile, où chaque instrument prend part à la tragédie, Wagner entame le récit à proprement parler, éclairant mots et scènes de ses fameux « leitmotive » (thèmes conducteurs) qui courent sous les chanteurs, passent dans leur voix, se transforment et resurgissent à mesure que la trame se développe.

Nous allons décrypter, écouter et regarder de beaux extraits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-03T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-03T17:00:00.000+02:00

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francoiselebrunster@gmail.com 06 67 91 84 79

Betton, Le Prieuré, salle 4 Betton 35830 Betton 35830 Ille-et-Vilaine



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