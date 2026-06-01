Benquet

Découverte de l’ordinateur

Benquet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Pour aider les usagers à gagner en autonomie, Mont de Marsan Agglo propose depuis janvier un service de conseiller numérique. Réaliser des démarches administratives du quotidien (CAF, France Travail, Doctolib … ), apprendre à naviguer sur internet sans risque ou à utiliser les réseaux sociaux, la conseillère numérique accompagne les usagers pas à pas, en fonction de leurs besoins.

Les participants peuvent venir avec ou sans leur équipement, des ordinateurs sont mis à disposition par la conseillère numérique.

Les usagers qui le souhaitent peuvent également être équipés gratuitement d’un ordinateur, à condition de suivre un parcours de formation. Ces ordinateurs sont issus d’un partenariat avec !’Alpi (Agence landaise pour l’informatique), dans le cadre du dispositif Ordi Pin 40 , qui permet de remettre en circulation les ordinateurs des collèges du département après reconditionnemen .

Benquet 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 53 57 96 conseiller.numérique@montdemarsan-agglo.fr

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English : Découverte de l’ordinateur

L’événement Découverte de l’ordinateur Benquet a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Mont-de-Marsan