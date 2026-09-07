Découverte de l’orgue de la Collégiale, Collégiale de Castelnau-Magnoac, Castelnau-Magnoac

Informations pratiques

Découverte de l’orgue de la Collégiale Dimanche 20 septembre, 14h00 Collégiale de Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la collégiale de Castelnau-Magnoac

Découvrez la collégiale de Castelnau-Magnoac, édifice de style gothique tardif construit vers 1474 et inscrit au titre des Monuments historiques. Son imposant clocher en pierre du pays, autrefois intégré aux fortifications de la ville médiévale, témoigne de sa vocation défensive.

À l’intérieur, admirez un remarquable retable baroque, ainsi qu’un ensemble décoratif du XIXe siècle actuellement en cours de restauration. Le chœur conserve également douze stalles Renaissance destinées autrefois aux chanoines, dont les « miséricordes » présentent un riche décor sculpté.

Au fond de l’église se trouve enfin un orgue classé au titre des Monuments historiques. Conservant douze jeux d’époque sur dix-neuf, cet instrument exceptionnel constitue un précieux témoignage de la facture d’orgue du XVIIIe siècle et de l’art de Dom Bedos de Celles, moine bénédictin, organiste, facteur d’orgues et grand théoricien de son temps.

Collégiale de Castelnau-Magnoac Pl. de l’Église Collégiale, 65230 Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie L’église de Castelnau-Magnoac inscrite aux Monuments Historiques a été construite aux alentours de 1474. Elle est de style gothique tardif.

Son clocher monumental en pierre du pays a eu une vocation défensive et constituait un élément des fortifications de la ville médiévale.

De plan simple (large nef flanquée de chaque côté par deux chapelles latérales), elle abrite un magnifique retable baroque. La décoration des murs et de la voûte (en cours de restauration) constitue un exemple homogène du 19ème siècle.

Très vite après sa construction, l’église a pris le titre de collégiale : un chapitre (ou collège) de chanoines y a été installé. Témoins de cette époque, on remarquera dans le choeur, 12 stalles de style Renaissance destinées aux chanoines. Portez votre attention aux « miséricordes », ces assises semblables à des strapontins, magnifiquement sculptées.

Au fond de l’église, au-dessus du grand portail, on découvre l’orgue, classé « monument historique ».

C’est un instrument exceptionnel par sa sonorité. Sa composition, peu modifiée depuis sa création (12 jeux d’époque sur 19) en fait un témoin authentique de la facture d’orgue du XVIIIème siècle et de l’art d’un célèbre facteur d’orgues : Dom Bedos de Celles, un moine bénédictin, tout à la fois organiste, facteur d’orgues, théoricien, mathématicien, géomètre…, un vrai esprit des Lumières.

Visite de la collégiale de Castelnau-Magnoac

©Anthony Charrier