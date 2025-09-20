Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Moret-Loing-et-Orvanne

Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité Église Notre-Dame-de-la-Nativité Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’orgue de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité Samedi 20 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-de-la-Nativité Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

RDV sur le parvis de l’église

Visite commentée de l’orgue de l’église et démonstration par Pierre Farago, organiste titulaire, et les membres de l’association des Amis de l’orgue de Moret.

Église Notre-Dame-de-la-Nativité Rue de l’Église 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

RDV sur le parvis de l’église