Découverte de l’orgue de l’église Saint-Barthélémy, Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère, Montastruc-la-Conseillère

Informations pratiques

Découverte de l’orgue de l’église Saint-Barthélémy Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’orgue récemment restauré de l’église Saint-Barthélemy à l’occasion d’une présentation proposée par Gérard Chave.

La rencontre se déroulera en deux temps : à partir de 14h30 à la bibliothèque pour une présentation théorique, puis vers 15h15 à l’église, où l’organiste Jean-Christophe Gaillegot fera entendre l’instrument et en présentera le fonctionnement.

Bibliothèque municipale de Montastruc-la-Conseillère 2 bis Grande Rue, 31380 Montastruc-la-Conseillère Montastruc-la-Conseillère 31380 Haute-Garonne Occitanie 0534269970 https://montastruc-la-conseillere-pom.c3rb.org/

Venez découvrir l’orgue récemment restauré de l’église Saint-Barthélemy à l’occasion d’une présentation proposée par Gérard Chave.

© Bibliothèque de Montastruc la Conseillère