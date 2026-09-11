Découverte de l’Orgue de l’église Saint-Martin, eglise Saint Martin 59450 sin le noble, Sin-le-Noble

Informations pratiques

Découverte de l’Orgue de l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 14h30 eglise Saint Martin 59450 sin le noble Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’Orgue !

14h30 à 18h00 : Visite de l’orgue et écoute de l’Orgue rénové avec exposition photos.

16h00 : volée des cloches

Organisé par l’association «les amis des Orgues»

Lieu : Église St Martin, rue Jean Baptiste Lebas

Renseignements : 06 18 55 85 75

eglise Saint Martin 59450 sin le noble rue Jean Baptiste Lebas Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France

Découverte de l’Orgue !

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