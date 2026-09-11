Découverte de l’Orgue de l’église Saint-Martin, eglise Saint Martin 59450 sin le noble, Sin-le-Noble
dimanche 20 septembre 2026 · eglise Saint Martin 59450 sin le noble · Sin-le-Noble
Informations pratiques
Découverte de l’Orgue de l’église Saint-Martin Dimanche 20 septembre, 14h30 eglise Saint Martin 59450 sin le noble Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découverte de l’Orgue !
14h30 à 18h00 : Visite de l’orgue et écoute de l’Orgue rénové avec exposition photos.
16h00 : volée des cloches
Organisé par l’association «les amis des Orgues»
Lieu : Église St Martin, rue Jean Baptiste Lebas
Renseignements : 06 18 55 85 75
eglise Saint Martin 59450 sin le noble rue Jean Baptiste Lebas Sin-le-Noble 59450 Nord Hauts-de-France
Découverte de l’Orgue !
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