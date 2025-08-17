Découverte de l’orgue de Rumengol Place de la Fontaine Le Faou

Découverte de l’orgue de Rumengol Place de la Fontaine Le Faou dimanche 17 août 2025.

Découverte de l’orgue de Rumengol

Place de la Fontaine Eglise Notre-Dame Le Faou Finistère

Début : 2025-08-17 17:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

Connaissez-vous l’histoire de l’orgue de Rumengol ?

Venez découvrir l’histoire de cet instrument construit vers 1671 par Thomas Dallam, un facteur breton venant d’Angleterre !

Venez également découvrir l’histoire des organistes qui ont joué cet instrument depuis sa création jusque vers les années 1990.

Georges Provost vous guidera dans cette histoire et des pièces pour orgue vous permettront d’entendre les différentes sonorités de cet instrument.

A l’orgue Gwenaël Riou et Léandre Le Brun. .

Place de la Fontaine Eglise Notre-Dame Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 6 12 29 62 19

