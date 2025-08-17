Découverte de l’orgue de Rumengol Route du Faou à Plestin Par Berrien Le Faou

Route du Faou à Plestin Par Berrien Eglise Notre-Dame Le Faou Finistère

Début : 2025-08-17 17:00:00

fin : 2025-08-17 18:00:00

2025-08-17

Connaissez-vous l’orgue de Rumengol ?

Un instrument construit vers 1671 par Thomas Dallam, un facteur d’orgues breton né en Angleterre.

Venez découvrir l’histoire de cet instrument et de ceux qui l’ont joué depuis son origine jusque vers 1990.

Georges Provost vous guidera dans cette découverte. Des pièces d’orgue viendront ponctuer les propos pour permettre d’entendre les sonorités de cet instrument.

Orgue Gwenaël Riou et Léandre Le Brun.

Diaporama. .

Route du Faou à Plestin Par Berrien Eglise Notre-Dame Le Faou 29590 Finistère Bretagne +33 6 12 29 62 19

