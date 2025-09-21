Découverte de l’orgue Debierre Église St Martin Sèvremoine

Présentation de deux orgues à Sèvremoine (St Macaire en Mauges et Torfou)

A l’occasion des Journées Europénnes du Patrimoine, l’association Orgue et Musique à Sèvremoine mettra en valeur les deux orgues à tuyaux les plus importants de la commune : l’Orgue Gloton à St Macaire en Mauges et l’Orgue Debierre à Torfou.

Un point commun entre ces deux instruments ? Leurs esthétiques sont proches et ils sont sortis de la même manufacture d’orgue nantaise, Georges Gloton étant le successeur de Louis Debierre.

Présentation de l’Orgue Debierre de 15h30 à 18h à Torfou

Donné par la famille de la Bretesche à l’église St Martin de Torfou en 1880, l’Orgue Debierre est un instrument romantique de 1880 signé Louis Debierre.

Église St Martin 8 rue bonchamp torfou Sèvremoine 49660 Torfou Maine-et-Loire Pays de la Loire

