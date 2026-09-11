Découverte de l’orgue, Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

Découverte de l’orgue Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais Haute-Garonne

Seules la console des claviers de nef ainsi que les maquettes sont accessibles pour personne à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le fonctionnement d’un orgue à tuyaux grâce à des maquettes interactives et une visite commentée de l’instrument en tribune.

La visite se poursuivra par une présentation commentée de l’orgue de 1868, classé au patrimoine de la ville, depuis la tribune et la console de nef.

Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais 14 avenue de Toulouse, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie 07 68 33 75 55 https://orgues-castanet-tolosan.org/co/blog.html Construite entre 1832 et 1842, sur des fondations datant de 1789, l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais à Castanet-Tolosan révèle une histoire riche. Les chapelles latérales et le clocher furent ajoutés en 1857, complétant ainsi l’architecture de l’édifice, qui se compose de collatéraux, d’une tour-clocher et d’une abside semi-circulaire.

L’orgue à tuyau de l’église, réalisé par Théodore Puget en 1867, possède également une histoire captivante.

À l’origine, il était conçu avec un seul clavier manuel et un petit pédalier en tirasse. Cependant, durant les travaux, la paroisse souhaita des améliorations et fit ajouter un second clavier ainsi qu’un sommier de récit expressif. Malheureusement, l’orgue s’est tu à partir de 1979. Toutefois, grâce aux efforts d’un groupe de paroissiens, des réparations temporaires furent réalisées en 1980, redonnant ainsi vie à cet instrument historique. Parkings à proximité (rue du stade, avenue E Heriot).

Découvrez le fonctionnement d’un orgue à tuyaux grâce à des maquettes interactives et une visite commentée de l’instrument en tribune.

©Amis des Orgues de Castanet Tolosan