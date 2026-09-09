Découverte de l’orgue Isnard Journées du Patrimoine place des Poilus Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Découverte de l’orgue Isnard Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h.

Visites à

– 15:00

-15:30

-16:00

-16:30

-17:00

-17:00

-17:30. place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Après deux années de restauration, l’orgue Isnard dévoile à nouveau ses notes de musique.

En compagnie du facteur d’orgue Pascal Quoirin, redécouvrez l’orgue, son histoire, sa rénovation et sa musicalité. .

place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

After two years of restoration, the Isnard organ is once again revealing its musical notes.

L’événement Découverte de l’orgue Isnard Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc