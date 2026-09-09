UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lambesc

Découverte de l’orgue Isnard Journées du Patrimoine place des Poilus Lambesc

dimanche 20 septembre 2026 · place des Poilus · Lambesc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
place des Poilus
Adresse
Eglise Notre-Dame de l'Assomption
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

Découverte de l’orgue Isnard Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 17h.
Visites à
– 15:00
-15:30
-16:00
-16:30
-17:00
-17:00
-17:30. place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Après deux années de restauration, l’orgue Isnard dévoile à nouveau ses notes de musique.
En compagnie du facteur d’orgue Pascal Quoirin, redécouvrez l’orgue, son histoire, sa rénovation et sa musicalité.   .

place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62  tourisme@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After two years of restoration, the Isnard organ is once again revealing its musical notes.

L’événement Découverte de l’orgue Isnard Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc

À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)