Découverte de l’Orgue Place Charles de Gaulle Saujon

Découverte de l’Orgue Place Charles de Gaulle Saujon mercredi 2 juillet 2025.

Découverte de l’Orgue

Place Charles de Gaulle Eglise Saint-Jean Baptiste Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 10:30:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

En juillet et août, participez aux visites guidées des grands orgues Mülheisen de l’église Saint Jean-Baptiste de Saujon, chasue mercredi matin avec les musiciens de l’association Connaissance de l’Orgue.



Gratuit, sans réservation.

.

Place Charles de Gaulle Eglise Saint-Jean Baptiste Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

In July and August, take part in guided tours of the great Mülheisen organs at Saujon’s Saint Jean-Baptiste church, every Wednesday morning with musicians from the Connaissance de l’Orgue association.



Free, no reservation required.

German :

Nehmen Sie im Juli und August an den Führungen durch die große Mülheisen-Orgel der Kirche Saint Jean-Baptiste in Saujon teil, die jeden Mittwochmorgen mit Musikern des Vereins Connaissance de l’Orgue stattfindet.



Kostenlos, ohne Reservierung.

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, partecipate alle visite guidate dei grandi organi Mülheisen nella chiesa di Saint Jean-Baptiste a Saujon, ogni mercoledì mattina, con i musicisti dell’associazione Connaissance de l’Orgue.



Gratuite, senza prenotazione.

Espanol :

En julio y agosto, participe en las visitas guiadas a los grandes órganos Mülheisen de la iglesia de Saint Jean-Baptiste de Saujon, todos los miércoles por la mañana con músicos de la asociación Connaissance de l’Orgue.



Gratis, sin reserva previa.

L’événement Découverte de l’Orgue Saujon a été mis à jour le 2025-04-29 par Mairie de Saujon