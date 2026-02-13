Découverte de l’ornithologie, Maison des Épinettes, Issy-les-Moulineaux

Découverte de l’ornithologie 23 – 25 février Maison des Épinettes Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T09:30:00+01:00 – 2026-02-23T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T09:30:00+01:00 – 2026-02-25T11:00:00+01:00

Dans le cadre du programme d’activités gratuites Mes vacances aux Épinettes, pendant les vacances de février, le réseau Issy-Nature propose trois matinées pour découvrir l’ornithologie et partir à la rencontre des oiseaux qui habitent tout autour de nous à Issy-les-Moulineaux.

9 places + 1 adulte bénévole.

Les trois séances sont ouvertes à la présence d’un adulte bénévole accompagnateur. L’occasion idéale pour partager un moment avec son enfant et ses amis.

Lundi 23 de 9h30 à 11h

Le réseau Issy-Nature vous propose des petits jeux d’initiation à l’ornithologie. Découvrez, de manière ludique, que vous êtes capables de reconnaître plusieurs dizaines d’espèces observables à Issy, de mémoriser leurs noms, puis ensemble nous découvrirons leurs chants.

Mardi 24 de 9h30 à 11h

Avez-vous une bonne mémoire ? Après une vérification ludique des oiseaux mémorisés la veille, il est temps d’apprendre à utiliser des jumelles et de découvrir des outils qui permettent de s’entraîner.

Mercredi 25 de 9h30 à 11h

Tout le monde est prêt ? Alors il est temps d’enfiler son mateau puis la dragonne de ses jumelles et de partir à la découverte des oiseaux d’Issy en nous baladant du parc Henri Barbusse jusqu’au parc Saint Jean-Paul II. À 10h55 le groupe a rendez-vous avec le TUVIM pour remonter rapidement.

Inscriptions par téléphone auprès de la Maison des Épinettes

Le réseau Issy-Nature, dispositif piloté par le CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la Ville d’Issy-les-Moulineaux) alterne les approches pédagogiques à travers des animations de sensibilisation à la biodiversité urbaine.

Maison des Épinettes Impasse des quatre vents, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 91 27 https://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 07 91 41 »}] [{« link »: « https://www.clavim.asso.fr/mes-vacances-aux-epinettes/ »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

3 matinées ouvertes aux 6-10 ans curieux de nature pendant les vacances de février CLAVIM réseau Issy-Nature

© wikimedia / wildlife garden