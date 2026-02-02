Découverte de l’outil en ligne Canva Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Découverte de l’outil en ligne Canva
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2026-03-05
fin : 2026-05-07
2026-03-05 2026-05-07
Créer gratuitement et facilement des documents graphiques riches et originaux (CV, affiche, diaporama, carte de visite).
Tout public, gratuit et sur inscription au 05 56 03 93 93 .
