Découverte de l’outil en ligne Canva Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Découverte de l’outil en ligne Canva

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-03-05 2026-05-07

Créer gratuitement et facilement des documents graphiques riches et originaux (CV, affiche, diaporama, carte de visite).

Tout public, gratuit et sur inscription au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’outil en ligne Canva

L’événement Découverte de l’outil en ligne Canva Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Andernos-les-Bains