Découverte de l’UFOBABY La Vaillante Autun

Découverte de l’UFOBABY

La Vaillante 1 av. Jules Basdevant Autun Saône-et-Loire

Début : 2026-03-16 09:15:00

fin : 2026-03-16 11:15:00

2026-03-16

Découverte de l’UFOBABY, séances d’éveil corporel pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents proposé par la Vaillante et la MAM les touches chats tout . .

La Vaillante 1 av. Jules Basdevant Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 50 78 peggy.crochet@grandautunoismorvan.fr

