Découverte de l’unité de méthanisation Méthalaborde Grenade-sur-l’Adour

Découverte de l’unité de méthanisation Méthalaborde

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour Landes

2025-10-16

Laurent, Marie-Odile, Jean-Christophe et Julien, éleveurs laitiers à Grenade-sur-l’Adour ont installé sur leur ferme une unité de méthanisation. Ils vous présenteront ce site agricole dont l’objectif est de valoriser les déchets en une énergie verte, directement consommable à l’échelle locale. En service depuis janvier 2023, cette unité injecte du gaz vert local et renouvelable dans le réseau de gaz exploité par GRDF. Grâce à cela, 8% du gaz consommé par les habitants de l’agglomération du Marsan est un gaz vert. Méthalaborde permet de valoriser 20 000 tonnes de déchets agricoles et agroalimentaires en un gaz vert de qualité et en engrais naturel, le digestat.

Places limitées .

14 Place des Tilleuls Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

