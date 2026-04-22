Castétis

Découverte de l’univers de la chasse

Saligue aux oiseaux Castétis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’association de chasseresses organise une journée d’échanges et de démonstrations.

8h Petit déjeuner à la fourchette.

10h démonstrations: apprentissage des bonnes pratiques en toute sécurité, tir à l’arc, piégeage découverte d’une tonne ou encore chasse à l’arc.

9h à 17h Accès au stand. .

Saligue aux oiseaux Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 21 74 48 lesdianesbascobearnaises@gmail.com

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English : Découverte de l’univers de la chasse

L’événement Découverte de l’univers de la chasse Castétis a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Coeur de Béarn