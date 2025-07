Découverte de l’univers de la fauconnerie à Trécesson château de Trécesson Campénéac

château de Trécesson Lieu-dit Trécesson Campénéac Morbihan

2025-08-14 19:00:00

2025-08-14 20:15:00

2025-08-14

Quand les rapaces se posent, le piano leur donne voix. Un spectacle sensible, sans envole … mais pleins d’émotions.

Anne Freudiger, fauconnière depuis plus de trente ans, vous fait découvrir ses rapaces au son du piano.

Découvrez durant une heure l’univers fascinant de la fauconnerie. Anne Freudiger est fauconnière depuis plus de trente ans et référente pour la France dans cette discipline, elle propose une présentation pédagogique des rapaces, de leur univers, leurs différentes façons de chasser et leurs interactions avec l’homme.

Vous aurez la possibilité de porter un de ses rapaces à la fin de l’animation!

Déconseillé pour les enfants de moins de 5 ans. .

