Découverte de machines d’imprimerie anciennes Intergraphic Schiltigheim

Découverte de machines d’imprimerie anciennes Intergraphic Schiltigheim dimanche 21 septembre 2025.

Découverte de machines d’imprimerie anciennes Dimanche 21 septembre, 14h00 Intergraphic Bas-Rhin

Durée des visites : 1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Intergraphic et l’Espace Européen Gutenberg vous invitent à découvrir l’univers de l’imprimerie, ancienne et moderne !

Vous pourrez visiter notre collection de machines anciennes, telles que des presses typographiques, de lithographie ou autres presses à bras, une linotype, des massicots anciens, etc.

Vous pourrez également assister à l’impression en direct d’un objet sur une presse offset moderne de marque Heidelberg.

La visite guidée et les démonstrations sur les machines anciennes sont assurées par les membres de l’association Espace Européen Gutenberg.

Intergraphic 9 rue du Château d’Angleterre, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://espace-gutenberg.fr/fr/ »}] Nous avons constitué un petit musée au sein de nos locaux. Toutes ces machines anciennes, dont certaines ont plus de 150 ans, ont été recueillies tout au long des vingt dernières années et remises en état par nos soins. Elles constituent la mémoire vivante de notre métier : l’imprimerie. Elles démontrent que nous ne sommes pas seulement des revendeurs de machines, mais également des passionnés de l’imprimerie et de son histoire. Car sans passé, il n’y a pas d’avenir…

Nos clients, venus du monde entier, aiment passer un moment dans cet espace qui, pour certains, évoque leurs débuts dans cette profession. Z.A. de la Vogelau, Schiltigheim tram B arrêt Le Ried puis 10 mn à pied.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Dominique Pignatelli