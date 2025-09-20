Découverte de Maison de Madeleine Delbrêl Maison de Madeleine Delbrêl Ivry-sur-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Madeleine Delbrêl, poétesse, assistante sociale, mystique chrétienne, ainsi que ses équipières ont habité cette maison de ville. Dans le porche, une fresque de photos et d’affiches rappelle le contexte social des années 1930-1960. Vous découvrirez la pièce de vie de Madeleine Delbrêl et aurez accès à une bibliothèque de textes qu’elle a écrits. Dans le jardin, vous aurez la possibilité de découvrir des photos et d’entendre sa voix. Des livres contenant ses écrits ou des ouvrages la concernant sont en vente dans la librairie.

Samedi 20 septembre

• De 14h à 19h : visites libres et commentées par les Amis de Madeleine Delbrêl.

• À 15h : projection d’un film sur l’itinéraire et la spiritualité de Madeleine Delbrêl.

• À 17h : concert de guitares jazz par des élèves du Conservatoire municipal de musique et de danse d’Ivry et leur professeur.

Dimanche 21 septembre

• De 13h à 18h : visites libres et commentées par les Amis de Madeleine Delbrêl.

• À 15h : projection d’un film sur l’itinéraire et la spiritualité de Madeleine Delbrêl.

• À 16h : goûter festif en famille.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison de Madeleine Delbrêl 11 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 59 84 95 http://www.madeleine-delbrel.net Il y a 80 ans… En avril 1935, 18 mois après son arrivée à Ivry, Madeleine Delbrêl s’installait au 11 rue Raspail avec sa petite communauté de femmes pour vivre « l’Évangile au milieu des gens ». En octobre 2014, pour le cinquantenaire de sa mort, une plaque est posée sur la façade rénovée de la maison, témoignant de la présence dans la ville de cette « poète, assistante sociale et mystique ». La maison restera un lieu vivant et accueillant au terme de travaux de rénovation intérieure guidés par les « Amis de Madeleine Delbrêl ». M7 Mairie d’Ivry / RER C Gare d’Ivry

J.Faujour – Amis de Madeleine Delbrêl