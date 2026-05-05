Découverte de Maltat, Salle René Lambert, Maltat

Découverte de Maltat 26 – 28 juin Salle René Lambert Saône-et-Loire

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, l’association « La P’tite Maison » de Maltat propose une découverte du village, à travers la présentation d’une vidéo réalisée par un membre de l’association et une visite accompagnée dans le bourg.

Le rendez-vous est fixé à la Salle René Lambert pour la présentation du film. Les visiteurs pourront ensuite suivre les membres de l’association dans les rues du village, afin de découvrir les éléments de son patrimoine (bascule, lavoir, trasse pléchée, église, etc.).

L’association « La P’tite Maison » a pour but de « favoriser tout ce qui est culture, connaissance et sauvegarde du patrimoine de Maltat et ses environs ».

Salle René Lambert Route de Bourbon 71140 Maltat Maltat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06.78.81.12.83 »}, {« type »: « email », « value »: « rachel.degeuse@yahoo.com »}]

Présentation d’un film sur le village et visite accompagnée du bourg Maltat Bourgogne

© CCEALS / photo Thomas Ménard