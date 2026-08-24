Découverte de Mézières à la lampe torche, Place du château, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Découverte de Mézières à la lampe torche Samedi 19 septembre, 20h15 Place du château Ardennes

35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À l’occasion d’une visite inédite, venez découvrir le patrimoine macérien de nuit. Art déco, fortifications et même architecture contemporaine … traversez 1000 ans d’histoire et laissez le guide éclairer votre lanterne !

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À l’occasion d’une visite inédite venez découvrir le patrimoine macérien de nuit. Art déco, fortifications et même architecture contemporaine … traversez 1000 ans d’histoire et laissez le guide !…

©Ville de Charleville-Mézières