Découverte de notre bibliothèque Bibliothèque Albert Camus Saint-Brieuc

Découverte de notre bibliothèque Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Albert Camus Côtes d’Armor

Gratuit, sans incription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Dans le cadre de Biblis en folie, nous vous accueillons autour d’un café et vous présentons nos bibliothèques, nos coups de cœur, nos collections, notre programmation…

Bibliothèque Albert Camus 35 rue Henri Becquerel 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296012091 https://mediathequesdelabaie.fr

Sylvain Le Lepvrier