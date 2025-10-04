Découverte de notre bibliothèque Bibliothèque André Malraux Saint-Brieuc

Découverte de notre bibliothèque Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque André Malraux Côtes d’Armor

Gratuit, sans inscription

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Dans le cadre de Biblis en folie, nous vous accueillons autour d’un café et vous présentons nos bibliothèques, nos coups de cœur, nos collections, notre programmation…

Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes d’Armor Bretagne 0296625519 https://mediathequesdelabaie.fr/

Sylvain Le Lepvrier